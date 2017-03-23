台灣鐵路管理局昨天晚間與台鐵企業工會達成共識，企業工會也將於4月10前暫緩罷工行動。針對台鐵內部抗爭不斷，行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」中，軌道建設又是重中之重，交通部長賀陳旦表示，將於4月底前，提出30年軌道運輸發展總體計畫；並於今年底，針對台鐵內部的組織與人力提出完整的轉型規畫。

台鐵企業工會不滿去年12月中提出的四大訴求，只獲行政院「原則同意」，卻始終看不到明確時程，揚言將於520蔡英文總統就職周年，發動大規模抗爭。

經多名立委22日舉行協調會，行政院終於在晚間同意「營運獎金併專業加給及危險津貼案」，將於4月10日前，由交通部報人事總處，並請行政院於4月25日前核定實施。企業工會表示，將暫緩罷工行動，觀察是否如期呈報實施，否則仍將採取癱瘓台鐵的激烈行動。

面對台鐵企業工會及產業工會輪番抗爭，行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」中，軌道建設又是重中之重，交通部長賀陳旦表示，將於4月底提出30年軌道運輸總體計畫；並於今年底，針對台鐵內部的組織與人力提出完整的轉型規畫。賀陳旦說：『(原音)我們去年10月份向行政院提報一個30年的軌道運輸發展計畫，那這裡面針對兩方面，一方面是台鐵內部的組織跟它的人力；另外一方面也是對外，就是屬於市場還有跟其他交通工具中間的定位，包括最近的建設項目，分別作調整。這個總體的計畫是希望在今年4月底以前，我們交通部會開始來做相關的總體運輸的檢討，但是在台鐵這邊還要很多內部的一些溝通，大概最快是在今年年底，對於台鐵內部將來的轉型，能夠有比較完整的規畫。』

賀陳旦指出，30年軌道運輸計畫當中，初期是以5到10年的時間，讓台鐵從組織到市場定位，慢慢來調整，不過由於台鐵本身的轉型無法這麼快獲得內部完全的理解，因此必須多一點時間來做溝通。