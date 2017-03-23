中國傳媒大學開電競專業了！——前陣子這條消息在網上不脛而走，引發了許多爭論，其中最常見的吐槽便是「玩遊戲也能上大學了？」「他們連Wings都不知道也能學電競？」

筆者很清楚，這個電競專業必然不是玩玩遊戲那麼簡單，但心中仍免不了存著許多疑問，電競真的可以開設本科專業了？在中國頂級學府內要怎麼學電競呢？

電競專業有木有？

中國傳媒大學（中傳），在信息傳播領域堪稱國內最頂尖的學府，白岩松、畢福劍、李詠、李湘、陳魯豫、周濤等眾多名嘴都從這裏走出，另值得注意的是，中傳早在04年就開設了遊戲專業，也是較早進入遊戲領域的名校之一，已為遊戲行業培養了一批又一批人才，其中一名04級學生的畢業設計你一定知道——《三國殺》。

走進中傳某動畫樓二層，橘黃、酒紅色的牆壁上整齊的排列著一幅幅精美畫作，配合著溫暖的燈光，曼妙的鋼琴音，雖稱不上華麗，濃濃的文藝氣息還是叫筆者艷羡不已，上學是真好啊……

中傳動畫樓內的藝術氣息很濃

在咖啡區內，筆者見到了遊戲設計系主任陳京煒……女士，出於對遊戲圈的某些刻板印象，正式見面之前筆者竟從來沒想過陳主任會是一位女士，還是元氣滿滿、萌感十足的那種。

中國傳媒大學遊戲設計系主任陳京煒

「那麼請向我們介紹一下電子競技專業吧~」筆者單刀直入的提問。

「並沒有這個專業，網上的消息存在嚴重誤讀。」陳京煒給出了簡練的回答，其實新開設的專業方向是遊戲策劃，而電競只是其中的一個重要組成。

就是這個「數字娛樂方向」被誤讀為了「電競專業」，實際上是「遊戲策劃方向」。

陳京煒介紹說，此前中傳遊戲專業一直分為遊戲美術和遊戲程序兩個方向，都會涉及到一些遊戲策劃、運營方面的學習內容，經歷了這十余年的學術積累，決定在今年將遊戲策劃單獨拿出來，整合為一個新專業方向。

「電競可以有效延伸一個遊戲的壽命，提供更豐富的盈利手段，但並不是所有遊戲都可以電競化，一定要在遊戲的策劃、設計階段就考慮進去，同時要組織好電競賽事，對遊戲的理解也要相當深刻，從這兩個角度看，電競和遊戲策劃之間有著緊密的聯繫。」陳京煒表示，要讓教學跟上行業趨勢，發展迅猛的電競行業不容忽視，或者說至關重要，所以在方向介紹上有所突出。

對於電競/解說圈，高學歷是浪費嗎？

「電子競技運動與管理」在2016年新增為教育部承認的高職專業，內蒙古錫林郭勒職業學院成為首個開設此專業的學校，其早先流出的「《英雄聯盟》期中考試卷」曾令業界嘩然，上電競專業就是學這個？

錫林郭勒職業學院流出的「英雄聯盟考試卷」

陳京煒對此不置可否，她認為每個學校開設一個專業都有自己的教學目的，如果就是以培養選手，組成戰隊為目標，那如此教學也不是不可以，當然，中傳的電競方向實際與此沒有任何關係。

「單純的電子競技還不足以撐起一個本科專業，本科不能去做高職的事情，那學生還讀本科幹什麼。」陳京煒認為電競目前還只能成為遊戲策劃、運營當中的重要組成部分，她不希望培養只能做電競的孩子，因為電競和科技結合的太緊密，翻天覆地的變化隨時可能發生，五年之後的電競是什麼樣子？根本沒法預料。

陳京煒希望將中傳的學生培養成中國遊戲行業的領軍人物，能做包括電競在內的許許多多事情，剛畢業或許無法勝任，但憑藉著在學校打下的好基礎，未來5-10年後，也許可以引領遊戲行業有一個新的發展。

中傳學生最著名的代表作《三國殺》，在樓道牆壁上可以看到宣傳畫。

近年來，越來越多高學歷人才進入了遊戲圈，從事電子競技或遊戲主播等工作，這引發了不少網民關注，比如著名主播女流，因為有著高考狀元、清華本科、北大碩士等學霸光環，就被很多人指責浪費教育資源，荒廢學識。

在這裏請允許筆者先對這些大放厥詞的人們說一聲——垃圾！人家就是考不上也輪不到你上，人家成績好就是可以理直氣壯的上好大學，畢業后選擇幹什麼是人家的自由，搶你家小餅乾了？你有選擇的餘地嗎？

女流，中國遊戲主播圈最牛的學霸。

好了，冷靜下來，筆者要問一個問題，越來越多高學歷人才進入電競或主播行業必然對該行業的發展是有好處的，那麼究竟有著怎樣的增益呢？

「可以讓世界變得更美好呀。」陳京煒說，最簡單的拿主播舉例，他們的人生觀價值觀會慢慢的影響自己的觀眾，如果他是一個高素質的人，可以帶給自己的觀眾一個完全不一樣的虛擬世界，脫離簡單的打打殺殺，在遊戲當中發現不一樣的美。

從這個角度看，三觀端正的高素質人才從事遊戲主播是非常有必要的。

另外就整個中國遊戲行業而言，高素質人才的缺口還非常大，目前很多從業者只是憑著一腔熱血、憑著愛就進入了遊戲行業，陳京煒希望憑著大學輸出更多的人才，使更多人以理性的態度去選擇遊戲行業，在這個行業內能努力的學習，實現自己的價值。

中傳遊戲專業的一間工作室

工作室的寫字板

如果老師沒有做過遊戲，那麼要如何教遊戲？

你有沒有想過，大學里做就業指導的老師，大部分畢業就留校了，幾乎沒有過求職經歷；教你各種經濟學理論的老師，其實從沒有做過什麼生意；而教你電影理論的老師，也可能沒有拍過任何一部電影……

理論和實踐一定程度的割裂，在教育領域內是普遍存在的，這其實不是多麼不合理的事情，但對於某些實踐性特彆強的行業，此類疑慮還是很難被忽視，比如……

「如果一位老師沒有做過多少遊戲，那麼要如何來教別人做遊戲呢？」筆者對此相當好奇。

中傳遊戲概念設計學講師王巍寅回答了筆者的疑問，承認大學教育在許多方面會滯後於行業的發展，尤其像遊戲行業，比之整天在遊戲公司內研發遊戲的開發者，無論技能還是理念，老師們恐怕都要處於下風。

中傳遊戲概念設計學講師王巍寅

「大學里最重要的不是教會學生什麼技能，而是教給學生自學的能力。」王巍寅認為，大學並非技校，影響是更深層次的，比如對知識的渴望與文化的積淀，可以讓學生擁有更寬廣的眼界和與眾不同的視角。「不能說每一個學生都能做出非常棒的作品，但每屆也總會有一些讓人眼前一亮的、非常特別的存在，同市場上千篇一律的設計完全不同。」「藝術家是需要一個比較寬鬆的環境去培養的，這正是在大學做遊戲的優勢之一。」

筆者在去年ChinaJoy期間還遇到了一個來自中傳的獨立遊戲團隊

三個中傳女生製作的《昔：yesterday》

王巍寅畢業於以遊戲專業著稱的阿伯泰鄧迪大學，在此期間參與過一些遊戲原型的開發，來到中傳教書以後，帶領自己的學生們開發出了其第一款完整的遊戲《OO彈球》，一款充滿「反轉創意」的獨立遊戲，在去年的indieplay上，筆者正是通過這款遊戲與之相識。

《OO彈球》雖然順利上線，作為不甚成熟的學生作品，並沒能實現盈利，最大的意義還是提供了寶貴的經驗教訓。如今王巍寅即將博士畢業，坦言有一天或許會離開教學崗位，全身心投入進研發行業，他對自己的能力很有信心，「有點自誇的說，我課件里很多內容比行業要早5年。」

王巍寅帶領學生們製作的《OO彈球》

除了能力、文化底蘊這些略顯「虛」的內容外，在大學中學習遊戲的優勢還有很多，比如一流的軟硬體配套、紮實的理論基礎，以及遊戲行業積極提供的眾多機會。

「我們學的主要是最基本的法則，必須了解這個才能繼續往上走，我對我們專業課的評價是，有用。」中傳遊戲美術專業讀大三的孫同學說，平常玩遊戲也會下意識用一些理論去分析遊戲。

遊戲技術方向讀大二的唐同學，如今正計劃和兩個好友去做獨立遊戲，「大學教的只能是入門的基礎，未必需要很強的專業性，未來還要靠進入行業內，摸爬滾打許多年。」

「遊戲存在一些內在原理，只要理解這些核心，無論業態怎麼變化，都可以發揮重要的作用。」陳京煒認為這些基礎理論經得起時間的考驗，是相關教學不過時的重要保障。

電競賽事方面，陳京煒和王巍寅都表示，缺乏相關一手資料和經驗，這方面的教學勢必要和企業進行更多的合作，目前中傳已經和英雄互娛實現了深度合作，英雄互娛甚至表示遊戲策劃方向（含電競）的前三界畢業生都可以直接進入英雄互娛，100%解決就業。

「英雄互娛只是表達了一個非常積極的態度，免除一些學生和家長的後顧之憂，其中絕不存才什麼定向培養一說，也不會刻意引導畢業生進入某個公司。」陳京煒堅持，教育應當因材施教，不是給予方向，而是幫助學生找到適合的方向，幫助他們成長，在中傳遊戲專業的學生都可以根據自己的興趣、特長，自由的選擇自己的方向和未來。

結語：

越來越多的高學歷人才進入中國遊戲行業，將使得這個領域變得更加專業、更加強大，無論從哪個角度來看，這都是一件令人振奮的事，尤其對於我們這些熱愛著遊戲的人，很期待以中傳為代表的一批知名高校，可以早日孕育出屬於中國遊戲的未來。