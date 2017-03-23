卡婊又炒冷飯？《生化危機：代號維羅妮卡》或登PS4北京新浪網 (2017-03-23 10:36)
德國評級網站USK近日對《生化危機代號維羅妮卡》給出了新的評級對應平台為PS4難道說卡普空又準備炒冷飯了嗎同時《重建核心終極版》也出現在USK評級信息中不過目前這兩個搜索結果均已被刪除有玩家把截圖保存了下來。
《生化危機代號維羅妮卡》是由卡普空和世嘉共同開發的遊戲作品最早於2000年2月3日獨佔登陸DC平台之後因為銷量不佳重新登陸PS2HD化后又登陸PS3和Xbox 360平台。
《生化危機代號維羅妮卡》描述為了找尋下落不明的哥哥克里斯克萊爾在進入保護傘公司歐洲分佈據點的巴黎研究所調查時遭逮捕並被送到這座孤島。就在克萊爾要設法逃出孤島的同時島上卻突然發生某項異變。由於神秘組織將生物兵器送入島中使島上的設施陷入近乎完全毀滅的巨大混亂。在本作中之前生死成謎的威斯克也會在遊戲中登場。
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