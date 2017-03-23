《狙擊手：幽靈戰士3》宣布製作完成 將如期發售！北京新浪網 (2017-03-23 10:36)
由波蘭開發商CI Games開發的《狙擊手：幽靈戰士3（Sniper: Ghost Warrior 3）》終於結束了之前漫長的跳票，在昨晚正式宣布製作完成，開始進廠壓盤。官方表示遊戲將在今年4月25號如期發售。
作為系列遊戲的第三部作品，《狙擊手：幽靈戰士3》最初宣布是在去年年底發售，之後跳票至今年1月27，再之後是跳票至今年4月4號，直到在上月遊戲在封測之後，官方又宣布還需要進一步優化遊戲，作品將再次跳票三周至4月25號發售。這次遊戲宣布製作完成，也算是終於讓粉絲可以安心等待遊戲發售了。
相關演示：
【遊俠網】《狙擊手：幽靈戰士3》超長任務流程演示
此次《狙擊手：幽靈戰士3》將故事背景設定在了東歐靠近俄羅斯邊境的喬治亞地區，採用開放世界玩法。玩家將在其中扮演美國特工潛入當地的衝突地區執行刺殺、救援以及收集情報等任務。另外遊戲由強大的Cryengine引擎打造，作品究竟能在畫面上呈現怎樣的效果也非常值得期待。
《狙擊手：幽靈戰士3》將於今年4月25號在PC、PS4以及XboxOne平台發售。相關信息，我們遊俠網也將持續關注。
更多相關資訊請關注：狙擊手：幽靈戰士3專題
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