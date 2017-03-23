Riot官方公佈了《LOL》德萊厄斯新皮膚恐懼新星的皮膚原畫，同時美服重做后加里奧上線，官方也公佈了加里奧重做的一個感人短片。

加里奧重做感人短片：

【遊俠網】《LOL》加里奧短片：重做而不是被遺忘

加里奧重做后的大招是跳至空中然後沖向一名友軍，這個短片展示的就是加里奧在跳至空中以後在雲端看到了之前那些被重製了的英雄，寶石騎士、流浪法師等逐漸被玩家遺忘的英雄在雲端微笑，視頻最後點題「重做而不是被遺忘（Reworked but not forgotten）」。

德萊厄斯恐懼新星皮膚原畫：

諾手的新皮膚原畫戴著口罩總有一種策士統領的feel

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