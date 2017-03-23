PlayStation"中國之星"計劃 幾把劍的日子一去不返北京新浪網 (2017-03-23 10:36)
「中國之星」計劃是PlayStation中國面對中國遊戲開發者提出的支持項目，幫助好的國產遊戲走向世界，並以此帶動國內主機遊戲行業的發展。
今天索尼互動娛樂（上海）有限公司在北京召開了「中國之星」計劃發佈會，向全國玩家介紹項目成果，並帶來十數款遊戲的國產遊戲。
索尼互動娛樂中國業務負責人添田武人先生開場致意，感謝大家兩年來對業務的支持，並指出PlayStation在中國的軟體發展戰略：引進卓越的海外遊戲、發掘中國獨有產品、培養遊戲的國產遊戲作品。
接下來發佈會介紹了三款國產PSVR遊戲。
《人類拯救計劃》
當人類將活體動物作為實驗對象送上太空的時候，有誰來捍衛這些小動物的生命？當外星人入侵地球，人類無力抵抗的時候，我們應該指望誰？
當外星生物進行著「人類清除計劃」的時候，原本被人類無視的小動物們發起了「人類拯救計劃」。
《除夕》
《除夕》是目前國行商店下載量最高的PlayStation？VR體驗版遊戲，甚至有海外玩家為一探究竟前來下載。也許在2017年內，你就能見到它的完全形態。
《行者》
《行者》是一款PlayStation？VR遊戲，夜以繼日奮鬥著的開發者們為的只是能夠帶來更具沉浸感的體驗，遊戲的完整版將會在2017年和玩家見面。
3款全新的國產遊戲《虎豹騎》、《代號：硬核》、《戰意》
《虎豹騎》
《虎豹騎》的開發製作花了網龍的李東成們五年的時間。但從先前的測試情況來看，一切都很值得。期待這款真實冷兵器戰爭網游登陸PS4的表現。
《代號：硬核》
《代號：硬核》是一款能讓2D機甲愛好者既感到驚嘆，又能瞬間感到親切的高水準遊戲。整個開發團隊現在正保持著「氣力300」的士氣持續著遊戲中後期的開發。
《戰意》
《戰意》是中國之星計劃中頗為傑出的異類，製作者為實現自己的想法，自己研發了遊戲引擎。
4款使用虛幻4引擎開發，畫面達到世界先進水平。《失落之魂》、《瀰漫》、《邊境計劃》、《凶神惡煞》。
《失落之魂》
楊冰最開始沒想到，《失落之魂》會引起 那麼多的玩家討論。現在它正式來到了 PS4平台，這款作品也許用不了 太久，就能出現在大家的眼前。
《瀰漫》
《瀰漫》是採用Unreal Engine 4全力打造的PSVR遊戲，區別於其他作品的，不僅只有卓越的視覺表現，還有糅雜了製作者自我表達的更多別樣的玩法。
《邊境計劃》
《邊境計劃》將會帶來非常不同的空間體驗，如果把整個計劃比喻為探索未知星空中閃耀的新星，這款柳葉刀開發的遊戲，就是那第一顆耀眼新星。
《凶神惡煞》
Project X是整個中國之星計劃中最為神秘的遊戲，採用Unreal Engine 4開發的這款作品，承載了經驗豐富的開發者們關於中國製造的更卓越表達。
從上面這十款遊戲我們可以看到，國產遊戲已經可以走出「幾把大劍」影響，無論是在題材還是規模上都在向著更高層次發展。尤其是4款虛幻引擎開發的遊戲。如果故事和玩法能夠和畫面相匹配的話，將徹底突破我們對國產遊戲的認知。
如果你曾經對國產遊戲存有偏見，那今天「中國之星」的幾款遊戲想必將會改變你的看法。雖然一度落後，但我們現在可以看到一部分遊戲製作者已經在慢慢崛起。當然這少不了廠商和玩家的共同支持。或許不久之後，我們就可以看到中國的3A大作走向世界。
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