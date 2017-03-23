《火焰紋章回聲：另一位英雄王》最新實機演示 新系統展示 弓箭手戰鬥大改北京新浪網 (2017-03-23 10:36)
任天堂近日公開了3DS遊戲《火焰紋章回聲：另一位英雄王（Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia）》的最新實機遊玩演示視頻，展示不少遊戲內容。本作預定於2017年4月20日發售，並確認將會推出官方中文版。
【遊俠網】《火焰紋章回聲：另一位英雄王》官方實機演示
視頻中，一開始首先簡述了故事與遊戲內的過場畫面，緊接著就是遊戲系統機制。在本作中，以往熟悉的雙人搭檔系統將不復見；另外，遊戲也改善了弓箭手的攻擊機制，演示中他們可以攻擊鄰近一格的區域，並且在近身戰鬥中，也能進行反擊。
本作同樣也會發售遊戲的Amiibo，並能在遊戲內使用。本作將新增全新的系統，包括可以選擇的遊玩模式：休閑模式、經典模式，還有弱點系統以及新的魔法技能。點擊查看遊戲系統詳情
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