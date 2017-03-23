《GTS》B測新賽道演示 駕駛GTR體驗超精緻的畫面！北京新浪網 (2017-03-23 10:36)
由山內一典領銜打造的競速大作《GTS（Gran Turismo Sport）》目前正處於Beta封閉測試階段，YouTube用戶Shirrako上傳了一段本作的Beta測試演示視頻，展示了這款遊戲精雕細琢的畫面細節，一起來看看吧。
《GTS》GTR演示：
【遊俠網】《GTS》GTR布蘭茲-哈奇賽道競速演示
Shirrako使用了日產GT-R Nismo GT3，在著名的布蘭茲-哈奇賽道開始這次比賽。演示中，優秀的光照系統讓賽車的外觀細節看起來非常真實，沒有多餘的特效，整個遊戲的畫面看上去非常乾淨簡潔。遊戲在PS4上提供了1080P/60幀的遊戲表現，可謂了兼顧了視覺效果與流暢度的體驗。
值得一提的是，山內一典還曾親自駕駛這個型號的跑車參加過紐博格林24小時耐力賽。
《GTS》預計將在年內正式發售，獨佔PS4平台，敬請期待。
高清視頻畫面：
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