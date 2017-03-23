《火焰紋章回聲：另一個英雄王》是任天堂經典遊戲《火焰紋章外傳》的復刻作品，該作在任天堂《火焰紋章》發佈會上正式公佈，遊戲將於4月20日於日本率先發售。近日該作曝光了海量遊戲截圖。

《火焰紋章回聲：另一個英雄王》將採用雙主角設定，從Alm和Celicia的視點描繪Valentia大陸上的戰爭，本作和其他《火焰紋章》系列作品有所不同，遊戲中有著自由漫遊、地下城等內容，還可以靈活地在角色間進行切換。