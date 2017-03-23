在這次的PlayStation兩周年活動現場，索尼互動娛樂（上海）有限公司總裁添田武人先生為我們帶來了一個好消息，那就是動作冒險RPG遊戲《地平線：零之黎明（Horizon: Zero Dawn）》將推出國行版，國行版譯名為《地平線：零之曙光》。此外《舞力全開2017》和PSVR遊戲《遙遠星際》也將登陸國行，具體上線時間未知。

索尼表示《地平線：零之曙光》國行版正在準備中，具體發售日尚待進一步公佈。據媒體報導，本作早在2月份就已經送審。

此外PS VR遊戲《遠點（Farpoint）》也會推出國行版，國行版正式譯名為：《遙遠星際》。