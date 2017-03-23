《地平線：零之黎明》將推國行版 更名「零之曙光」北京新浪網 (2017-03-23 10:38)
在這次的PlayStation兩周年活動現場，索尼互動娛樂（上海）有限公司總裁添田武人先生為我們帶來了一個好消息，那就是動作冒險RPG遊戲《地平線：零之黎明（Horizon: Zero Dawn）》將推出國行版，國行版譯名為《地平線：零之曙光》。此外《舞力全開2017》和PSVR遊戲《遙遠星際》也將登陸國行，具體上線時間未知。
索尼表示《地平線：零之曙光》國行版正在準備中，具體發售日尚待進一步公佈。據媒體報導，本作早在2月份就已經送審。
此外PS VR遊戲《遠點（Farpoint）》也會推出國行版，國行版正式譯名為：《遙遠星際》。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
健走鞋 imirroor．雷根鞋．果凍鞋．楔型 鞋 蝴蝶結．楔型鞋．CLARKS 氣墊鞋．籃球鞋 NIKE jordan．防水鞋．馬丁鞋．健走鞋．NIKE 籃球鞋．skechers 健走鞋．洞洞鞋．ECCO 鞋．楔型 鞋．nike 慢跑鞋
- 【財神小舖】五行水晶葫蘆吊飾/開運化煞法器-6入(含開光)
- LG 27MP38VQ-B 27型 AH-IPS 廣視角電腦螢幕
- 【crazypaws 瘋狂爪子】歐洲之星寵物外出提箱 S
- FENDI Chameleon雙色拼接打洞設計小牛皮手提/斜背包(草莓紅
- RECSUR 銳攝 RL-3205A五節鋁合金單腳架+RB-700支撐架
- 《KOSNEY 盛夏的花朵》特大100%天絲TENCEL四件式兩用被床包
- DELL S2715H 27型 IPS 薄邊框電腦螢幕
- 經典良品超微粒懶骨頭沙發(三色)-可拆洗
- Abercrombie & Fitch 大A內刷毛拉鍊帽T外套(女-淡粉)
- 【Z3R0D】uSINGLET ARMADA 三鐵上衣(男女共款 黑白藍)
蘋果又來套路了！iPad mini 4大減價原因竟然是【北京新浪網】
吳恩達離職背後：百度人工智慧要轉向了【北京新浪網】
別不服！這次真是iPhone 7致敬了它們【北京新浪網】
高通驍龍835處理器亮相亞洲：跑分驚人但誰是它的首秀？【北京新浪網】
致敬經典 蘋果iPhone8或重新採用水滴狀設計【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》