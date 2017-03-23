對於長期關注電競圈子的讀者們來說，黃旭東（毒奶色）這個名字一定不是一個陌生的符號。

星際爭霸項目知名解說，電競平台Neotv製片人，WCG賽事策劃；當然了，除去這些身份以外，最令業內人士折服的，自然還是他「毒奶」鼻祖的頭銜。

一股來自東方的神秘力量導演了幾周前巴薩的翻盤奇迹

而近日，玩家們喜聞樂見的旭東大仙再一次發功，只不過這回，就不僅僅是「聲控」比賽那麼簡單了。

大約一周前，星際爭霸2玩家社區傳來「噩耗」：星際老男孩語音MOD作者「暮光之淵」由於在製作語音MOD過程中過度熬夜，從而引發自己的手臂術后傷情惡化；雖然最終語音MOD順利完成並且上線，但作者卻因為身體不堪重負而離開了人世。

各大媒體對於該事件的報導

從作者好友所曝光的聊天記錄中我們可以看到，「暮光之淵」曾在MOD開發過程中因為熬夜而傷口裂開，甚至昏厥。即便如此，作者最終還是完成了該MOD的製作，鞠躬盡瘁的堅定姿態更是賺足了網友的眼淚。（雖然現在看起來莫名地齣戲……然而鑒於當時沉痛的氣氛，也沒有多少玩家表示懷疑）

在得知這一消息之後，小色立即在微博上發文表示哀悼，並且聯繫了包括F91，夏一可，海濤，SKY等人在內的眾多圈內好友進行轉發，以表示對這位玩家的感激和緬懷。在眾人的努力擴散下，這位玩家的感人事迹也得以被更多人所熟知，在當時也引起了不少網路媒體的報導。

然而就在星際玩家們還沉浸在一片悲傷氣氛中不能自拔時，事情卻在3月21日發生了令人無語的反轉。

當天晚上10點，該語音MOD的作者「暮光之淵」同學突然在貼吧「復活」，並且發佈了一篇名為道歉。jpeg的帖子。

作者在文中承認自己的本次「死亡」純屬子虛烏有，原因竟然只是因為跟群里人鬧彆扭，為了擺脫他們的糾纏才折騰了這樣一出鬧劇。沒想到事件經過發酵后越鬧越大，甚至在整個電競圈內都造成了一定的影響，發現下不了台的他只能冒泡出來進行闢謠，給網友們一個交代。

消息傳出來之後，立即引起了吃瓜群眾的強勢圍觀；不少在幾天前被戳中淚點的網友更是怒不可遏，紛紛對其嬉皮笑臉的態度和不負責任的荒謬行為進行抨擊。

該貼發佈后不久，聽到風聲的小色也趕來湊了個熱鬧。

在得知自己被欺騙的真相后，黃旭東並沒有在其他社交平台上進行轉發，只是寫下一句留言便揚長而去。

言簡意賅……

不久后，貼吧方面也發表聲明確認了這一消息，並且對該賬號進行封禁處理。

雖說故事的結尾怎麼看都是一場鬧劇，然而有意思的是，隨著事件的發酵，評論區里原本充滿戾氣的攻擊論調竟然搖身一變，大多都成為了玩家們對小色毒奶功底嘻嘻哈哈地調侃，也是令人哭笑不得。

最後還是感嘆一句世界之大，無奇不有。

聲控比賽的解說並不稀奇，哪個項目都能夠看到。

連「死人」都能救活的毒奶，這還是第一次見……