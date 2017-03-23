在任天堂Switch剛剛發售時，有不少期待已久的玩家在進行遊戲時發現左手柄出現了信號阻斷的問題，最近任天堂發現了問題出現的根源，並針對這一情況發表了調查報告。

美國任天堂官方通過遊戲網站KOTAKU發表公告稱，Switch左手柄信號問題是因為在量產引起，目前這一問題已經被發現，今後生產的Switch將不會再次出現這個信號的問題。

任天堂方面在公告中表示，Switch左手柄出現信號阻斷的問題並非因為設計出錯，而是要歸咎於生產商在量產階段出現的問題。不過這一問題出現的範圍並不大，而且只要對這些出現問題的手柄進行簡單的維修即可解決。

對於目前已經發現信號阻斷問題的用戶，任天堂建議他們立即聯繫官方客服，尋找解決途徑。任天堂方面將在一周內修復手柄並郵回給玩家，當然維修和郵寄都免費。