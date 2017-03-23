漫長的等待即將結束！ 這款由KIXEYE出品，備受期待的熱血太空策略遊戲《星盟衝突》（VEGA Conflict）即將於4月7日在中國大陸首度開啟精英封閉測試。登錄《星盟衝突》中文官方網站（www. www.xmvega.com/activate/）申請激活碼，即可加入精英封測。屆時，中國玩家將可以在國服專屬的伺服器上，使用簡體中文版本體驗這款備受期待的太空策略新作的豐富樂趣。

《星盟衝突》是KIXEYE出品的一款免費太空策略遊戲，玩家作為星際大戰的指揮官，需要指揮自己的艦隊戰來反抗維卡聯邦的殘酷統治。在廣袤的星空探尋未知，擴展領地。遊戲擁有即時戰略方式，玩家需要指揮自己的每艘戰艦；PVE的星系活動與PVP聯盟戰爭都會讓遊戲更加激烈！研發新型艦船、武器、盾牌和科技來打造終極艦隊和你的聯盟一同征服宇宙虛空！

現在，《星盟衝突》將迎接中國玩家加入精英封測！在這次封測中，官方將放出少量資格邀請玩家進入測試，隨著國服測試的推進，我們將逐步擴大邀請進入測試的玩家數量，感興趣玩家值得一試。

開服后，中國玩家將可以在國服專屬的《星盟衝突》伺服器上開啟自己的星區冒險之旅。新版本共開放了2個勢力，擁有20多種戰船以及200多種武器，還有一系列最新加入遊戲的新功能，如：全新的新手引導、任務系統、以及更豐富的遊戲內活動與官網定製活動。

即日起，除了官網，玩家還可以關注官方微信公眾號（xingmengchongtu），分享本次活動文章到朋友圈。截圖后，將姓名、手機號碼及截圖到公眾號回復，獲得搶碼機會！

《星盟衝突》首次精英封測，玩家還可在游品味及各大媒體上領取激活碼。各位指揮官們，4月7日精英封測即將開啟，期待我們很快在維咔星區見！

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