拳皇系列最年長女性角色即將加盟PS4《拳皇14》北京新浪網 (2017-03-23 10:43)
繼薇普和山崎龍二之後，SNK方面今天公佈了為格鬥遊戲《拳皇14》準備的另外一個DLC遊戲人物，來自《拳皇2000》的梵妮莎。
梵妮莎隸屬特務組織"凌機關"的特工，KOF2000奉組織命令和K'、馬克西馬組隊參賽，並藉此機會調查N.E.S.T.S.，Zero Cannon開炮摧毀複製ZERO的基地后，和羅門2人逃出生天。和賽斯之間為同事關係，經常為羅門對自己的熱情追求而煩惱，KOF2001接受監視八神庵的新任務，賽后被八神說破目的后，3人和八神動起手來。KOF11接受哈迪倫委託再次參賽，賽后前往傭兵組織的軍艦向哈迪倫報告遙彼的調查結果。
梵妮莎是一位已婚並有一個四歲孩子的媽媽，是拳皇系列中年齡最大的女性，對年齡比她小的女性會有說出「年輕真好啊」的特殊開場。
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