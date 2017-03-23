高達最新系列小說《機動戰士高達 Twilight AXIS》動畫化決定，預計6月開始放送。本次故事是發生在獨角獸故事之後的幾個月。

這次的新小說《機動戰士高達 TWILIGHT AXIS》講述了兩名原本屬於吉翁陣容的男女，在獨角獸故事結束之後的幾個月以民間參與者的身份加入了地球聯邦對阿克西斯的調查團。

女主角アルレット？アルマージュ是一年戰爭時期吉翁的兵器開發才女，阿巴瓦庫戰役后便逃亡到阿克西斯，為阿克西斯內的技術開發擔任參謀，第二次新吉翁戰爭后與小說男主角住在 Site 6 上，這次回歸到阿克西斯是被聯邦特別部隊所招募。

男主角ダントン？ハイレッグ原本是吉翁公國的 MS 測試駕駛員，主要工作就是在戰場上為武器機體研發取得實際使用數據，戰爭結束后和女主角經由阿克西斯回歸到地球圈，在阿克西斯衝擊事件后本來是隱居生活，這次回歸阿克西斯又要面對過去的自己。