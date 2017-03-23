《刀劍神域》劇場版票房突破20億日元 奇迹還在持續北京新浪網 (2017-03-23 10:43)
距離《刀劍神域》劇場版《序列之爭》上映已經過了五周時間，近日官方宣布本作在日本國內的票房已經突破20億日元，觀影人數逾140萬人，奇迹仍在持續。
20億日元的票房和超過140萬到場觀眾的數據也讓《刀劍神域：序列之爭》在五周時間里連續躋身票房榜前10名，成為深夜動畫劇場版打造的嶄新奇迹。配合海外票房不斷飆升的趨勢，接下來的時間里《序列之爭》將以怎樣驚人的數字收官呢？讓我們拭目以待。
此外，在票房火熱上升之際，《刀劍神域：序列之爭》官方繼續公佈了將於第6周和第7周發放的到場特典贈品。這些由原作畫師abec創作的迷你畫紙共分為4種，分別在兩周時間內隨機發放，其中男主角組的桐人款和艾吉款贈送時間為3月25日至3月31日，女主角組的亞絲娜款和尤娜款贈送時間則為4月1日至4月7日。
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