GEPT 攜手 PaGamO 免費「 全民英檢 單字達陣王」課程新上線



(中央社訊息服務20170323 09:58:38) GEPT 全民英檢自2000年推出以來，報考人數已逾700萬人次，是大家最信賴的英語能力測驗標準之一，涵蓋聽、說、讀、寫全方位的能力測驗，其中單字能力是能否通過GEPT的關鍵因素。為減少單字習得所花費的時間，即日起推出免費線上單字課程，希望能幫助更多學生提升英語能力。



近年來，傳統教學方式所帶來的學習效益受到大家的反思，越來越多老師跳脫框架，採用創新教學法翻轉課堂，引導學生在遊戲中學習。多人在線遊戲學習平台 PaGamO是目前台灣最大的遊戲式教學平台，共累積了35萬中小學生用戶， PaGamO 讓學生在平台上一邊答題，一邊攻佔土地，將學生對遊戲的喜好轉化為對學習的動機。為了增加孩子學習英語的動力，財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）與幫你優合作，推出免費英檢單字練習課程「全民英檢單字達陣王」（bit.ly/gept_pagamo），盼能藉由遊戲元素增添樂趣。 「全民英檢單字達陣王」包含小學英檢(GEPT Kids)與GEPT初級，涵蓋近1,800個常用英語單字，且透過多元化的練習方式，例如聽力、閱讀等，讓學生不只認得更多單字，也能瞭解適時適地的使用單字；總計有逾7,000題之題庫供學生免費使用。有別於以往 PaGamO 平台上的課程，「全民英檢單字達陣王」增加了前測檢視程度的關卡，依照程度派題，內容由淺入深循序漸進，相信適性學習的方式，更可以有效的增加單字能力，提升台灣中小學的英語平均實力。



目前， GEPT 全民英檢也是台灣最多國中生報考的檢定，除了作為升高中會考的暖身練習，更是各級學校入學加分、抵免學分、畢業門檻的標準。帶領團隊開發PaGamO的 BoniO 執行長 / 台大電機系教授葉丙成表示，這次與 LTTC 共推線上英檢單字練習課程，除了持續拓展多元的免費學習資源，也希望背單字變成一件好玩的事，進而讓更多孩子愛上學習。LTTC執行長 / 台大語言所教授蘇以文希望此課程可以發揮寓教於樂的功能，透過遊戲培養學習者自主學習、自我管理的能力，也能讓學生透過自我評量、和同儕共學的方式，激發持續學習的動機。(本課程理念與設計架構，請見下圖。)



PaGamO 平台也同步推出排名挑戰賽，上線時間越長、答對題數越多、攻佔土地面積越廣就有機會角逐單字王、大地主，於一個月後選出佼佼者，贈送GEPT、GEPT Kids免費報考名額、全真模擬試題等多項好禮。希望藉由活動，讓更多學生能夠享有免費線上英語學習資源。另外，GEPT初級聽讀測驗即日起開放報名（http://www.gept.org.tw/），準考生們也可利用這門免費線上課程多加練習單字 (詳情請上PaGamO官網https://www.pagamo.org/查詢)。



訊息來源：財團法人語言訓練測驗中心



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