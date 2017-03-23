台灣成功教育家及企業家陳國清勉勵稻江學生做個天生贏家生活大師



(中央社訊息服務20170323 09:56:22)稻江科技暨管理學院日前邀請中山工商陳國清董事長蒞校作專題演講，受到稻江校長張淑中教授及全校師生的熱烈歡迎。陳董事長以「做個天生贏家，生活大師」為講題，勉勵稻江同學，只要能夠自我肯定、強化動機、努力不懈、激發創意與把握人生；並具備自信、決心、堅毅、熱情和誠懇等特質，每一個人都可以成為天生贏家。 陳國清董事長是教育界傳奇人物，早年負笈美國密蘇里州立中央大學研究所深造，獲工業教育研究所碩士學位，專長數學、管理學等領域。自民國63年起，即在高雄市私立中山高級工商職業學校服務，曾任導師、訓育、教學組長、訓導及教務主任至校長等職務。陳董事長憑著教育熱忱，認真辦學，勵精圖治，締造育才經營典範，將一所僅有47位學生的小校，擴展成萬人學生的大校，創造了台灣教育界的「山中傳奇」。



張淑中校長向稻江師生表示，陳董事長不只是一個成功的教育家，更是一位成功的企業家；透過他的奮鬥經驗，能讓大家到他的專業觀點、做人處世、生活素養，以及寶貴的工作經驗。



陳董事長演講時提到，生命是上天給予我們的最好禮物，我們每一個人都要珍惜把握；另談到教育的理念時亦指出，在培育學子時，他始終認為，所謂一流人才應具備一流品德、一流技能、一流態度及一流體能。因此在辦學時，他都是朝這些重點發展，即在技能專業方面，也須培養創意和美感，更要培養學生有良好的行為態度，讓學生在業界真正受到歡迎與肯定。 陳董事長亦進一步指出，在成為贏家之前，要先拋開IQ迷思，像宋朝方仲永五歲即能吟詩誦賦，但長大後卻平凡無奇，聰明人有時卻做傻事。贏家特質應包括自信、決心、堅毅、熱情和誠懇。贏家特質的養成則有五項策略，第一是「自我肯定」，第二是「強化動機」，第三是「努力不懈」，第四是「激發創意」，第五是「把握人生」。以上五項贏家策略的養成，陳董事長都以許多國內外的知名人物之生動故事為案例，來做說明及補充，使在場聽講的稻江全體師生皆感到受益良多。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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