國家交響樂團華沙首度演出 結合觀光熱銷台灣



(中央社訊息服務20170323 09:55:31)國家交響樂團(NSO)本(21)日晚間在波蘭華沙愛樂廳(Warsaw Philharmonic)演出，以「台灣」交響曲作為開場外，現場特別結合展示多幅台灣觀光圖片，以音樂及影象具體呈現台灣。



國家交響樂團本(3)月由音樂總監呂紹嘉帶領，赴歐巡演。NSO與我國知名小提琴家陳銳共同演出普羅科菲夫第二號小提琴協奏曲、德沃札克第九號交響曲，其中「台灣」交響曲打動現場數百名觀眾，用喝采與掌聲回報來自台灣的精湛演出。



中華民國駐波蘭陳銘政大使表示，台波藝文各具特色，華沙交響樂團曾於1995年訪台演出，本次台灣國家交響樂團來波首演，甚獲波蘭觀眾喜愛，期盼台波藝文界能有更多交流。



波蘭國會議員、學界、商界及旅居波蘭各地僑胞等賓客約300人出席。駐波蘭代表處另在會場布置臺灣觀光圖片展，並擺放我國情簡介等資訊，吸引觀眾駐足欣賞索取。



訊息來源：駐波蘭代表處



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