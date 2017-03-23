臺文館「兒童文學停看聽─兒童節與母親節系列活動」邀請大小朋友一起同樂



(中央社訊息服務20170323 09:54:04)為歡慶2017年4月兒童節、5月母親節，國立臺灣文學館於3月28日至6月11日期間舉辦「兒童文學停看聽─兒童節與母親節系列活動」，活動共分為主題書展、布板戲互動、作家說故事及親子DIY活動，可以讓親子體會如何創意互動，十分有意義。



3月28日(二)至6月11日(日)，臺文館兒童書房推出「你好！再見─生命教育主題書展」，主要以繪本呈現生命歷程的樣貌，帶領孩子們認識生命的奧妙美好，進而感受生命中的愛與溫暖。搭配書展另外設置了「我『繪』大聲說謝謝」感謝小卡專區，可以自行彩繪一張獨特的小卡片送給感謝的人。



4月1日(六)14:00至16:00，由布板戲劇團帶來的「布板戲與『善美真』相遇IN臺南」活動。布板戲日文為「ебюЁヤУみ」，是1973年由寺廟住持同時也是兒童文學作家的古宇田亮順先生發明的一套創意說故事方法。利用不織布製成的布板舞台，搭配紙片偶，以貼、拿、翻、藏、抽、加、開、夾、縫、疊等方式說故事、玩遊戲、唱歌、做學習說明，是一種寓教於樂的視聽覺說故事法。活動3/17(五)上午9點開放線上報名，限額25對親子（50位名額），邀請大家一同來體驗布板戲創意無限的樂趣。



來聽作家說故事共辦理兩場次，每場次限25對親子（50位名額），自由入場，額滿為止。場次一：4月4日(二)兒童節14:00至15:30，邀請兒童作家方素珍老師談「與孩子”創意”玩繪本」，並帶領親子共同DIY魔法書，發揮想像力。場次二：4月15日(六)11:00至12:00，由兒童作家林世仁老師為大家說故事，主題為「怪博士與妙博士」，快來聽聽怪博士與妙博士有哪些新奇的發明。



五月，溫馨的母親節前夕，邀請親子一同參加「母親節親子手作活動―康乃馨變色卡DIY」，由手作達人Ruth露絲老師教大家做一張會變色的康乃馨卡片，送給親愛的媽媽們。活動4月13日(四)上午9點開放報名，限額20對親子（共40位名額）。



四月起，豐富的兒童文學推廣活動接連登場，歡迎大小朋友一起來同樂，活動詳情請至臺灣文學館網站www.nmtl.gov.tw，歡迎踴躍參加。



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210522.aspx