佳音英語世界雜誌:作伙遊澎湖來菊島享受絢爛花火



(中央社訊息服務20170323 09:52:08)台灣海峽中的璀璨珍珠-澎湖



位於台灣海峽的澎湖,是台灣知名的外島縣市,由馬公本島與數十個離島共同組成,融合現代景觀、傳統風俗與海洋美景,猶如一顆在台灣海峽內璀璨的珍珠。每年4月到6月舉行的「澎湖國際海上花火節」,絢爛花火交織在澎湖的星空,在海灣夜景的襯托下,墨黑的背景更顯得一瞬花火的華美。「七美雙心石滬」除了體現澎湖海洋風俗,也代表居住在澎湖的先人們的智慧,展現生態工法的捕魚技巧,不只建構出澎湖獨特的美景,也是一種對海洋生態永續經營的努力。更多澎湖報導,都在本期【Around the World】單元裡。



看鮮嫩豔麗的天人菊展現強韌華美的萬種風情



天人菊是澎湖最知名的植物,也是澎湖的縣花。嬌小、豔麗、鮮橘嫩黃卻又強韌無比的天人菊,散布在澎湖全境。碧海、藍天與菊海的,構成一幅海天一色點綴橘黃的美景,這也是澎湖被稱為「菊島」的由來。天人菊原產自美國,又稱為火輪花,是屬於向日葵類的花卉,生命力堅韌容易種植。在澎湖充滿海砂與礁岩的地形也能生長,因此,澎湖處處可見盛開的天人菊,想多瞭解天人菊,請翻閱本期【My Garden】單元。



鯨魚洞流傳著最淒美的海洋傳說



從前從前,有一對鯨魚母子在海裡悠遊自在的生活。這一天跟平常一樣,鯨魚母子一如往常地在海裡覓食、游水,但當鯨魚母子游到了澎湖的岸邊,鯨魚寶寶卻意外地擱淺了,鯨魚媽媽極力搶救卻仍然無力回天,看著鯨魚寶寶在岸邊慢慢地失去氣息,悲痛的鯨魚媽媽因為悲傷過度,難過地撞向山壁,而形成了一個類似鯨魚身體樣貌的鯨魚洞。想了解更多鯨魚洞的海洋故事嗎?詳情就在本期【Mini Library】單元裡。



《Joy to the World佳音英語世界雜誌》適合親子共讀,藉由親子共讀,不僅可以透過家長的引導,增進親子關係,並同時培養孩子的閱讀習慣。每月介紹一個國家及其自然景觀與人文風情等,內容結合豐富有趣的故事、遊戲及DIY等單元,讓孩子自然而然喜歡英語,同時開啟國際觀、認識全世界! 欲想了解更多雜誌內容或每月優惠方案請上shop.joy.com.tw或電洽(02)2701-2851。



訊息來源:佳音事業股份有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210521.aspx