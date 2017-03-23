佳音英語世界雜誌：作伙遊澎湖來菊島享受絢爛花火中央社 (2017-03-23 09:52)
佳音英語世界雜誌：作伙遊澎湖來菊島享受絢爛花火
(中央社訊息服務20170323 09:52:08)台灣海峽中的璀璨珍珠-澎湖
位於台灣海峽的澎湖，是台灣知名的外島縣市，由馬公本島與數十個離島共同組成，融合現代景觀、傳統風俗與海洋美景，猶如一顆在台灣海峽內璀璨的珍珠。每年4月到6月舉行的「澎湖國際海上花火節」，絢爛花火交織在澎湖的星空，在海灣夜景的襯托下，墨黑的背景更顯得一瞬花火的華美。「七美雙心石滬」除了體現澎湖海洋風俗，也代表居住在澎湖的先人們的智慧，展現生態工法的捕魚技巧，不只建構出澎湖獨特的美景，也是一種對海洋生態永續經營的努力。更多澎湖報導，都在本期【Around the World】單元裡。
看鮮嫩豔麗的天人菊展現強韌華美的萬種風情
天人菊是澎湖最知名的植物，也是澎湖的縣花。嬌小、豔麗、鮮橘嫩黃卻又強韌無比的天人菊，散布在澎湖全境。碧海、藍天與菊海的，構成一幅海天一色點綴橘黃的美景，這也是澎湖被稱為「菊島」的由來。天人菊原產自美國，又稱為火輪花，是屬於向日葵類的花卉，生命力堅韌容易種植。在澎湖充滿海砂與礁岩的地形也能生長，因此，澎湖處處可見盛開的天人菊，想多瞭解天人菊，請翻閱本期【My Garden】單元。
鯨魚洞流傳著最淒美的海洋傳說
從前從前，有一對鯨魚母子在海裡悠遊自在的生活。這一天跟平常一樣，鯨魚母子一如往常地在海裡覓食、游水，但當鯨魚母子游到了澎湖的岸邊，鯨魚寶寶卻意外地擱淺了，鯨魚媽媽極力搶救卻仍然無力回天，看著鯨魚寶寶在岸邊慢慢地失去氣息，悲痛的鯨魚媽媽因為悲傷過度，難過地撞向山壁，而形成了一個類似鯨魚身體樣貌的鯨魚洞。想了解更多鯨魚洞的海洋故事嗎？詳情就在本期【Mini Library】單元裡。
《Joy to the World佳音英語世界雜誌》適合親子共讀，藉由親子共讀，不僅可以透過家長的引導，增進親子關係，並同時培養孩子的閱讀習慣。每月介紹一個國家及其自然景觀與人文風情等，內容結合豐富有趣的故事、遊戲及DIY等單元，讓孩子自然而然喜歡英語，同時開啟國際觀、認識全世界! 欲想了解更多雜誌內容或每月優惠方案請上shop.joy.com.tw或電洽(02)2701-2851。
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