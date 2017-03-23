積極推動防疫監控措施，疫情穩定控制中中央社 (2017-03-23 09:54)
(中央社訊息服務20170323 09:54:30)農委會表示，今（22）日禽場新增確診1例H5N2高病原性禽流感（HPAI）案例。今年迄今，我國禽場確診高病原性禽流感案例共105場，已完成撲殺者計96萬3,112隻。今日無新增H5N6確診案例，至目前為止H5N6亞型禽流感確診禽場仍維持12場。
農委會指出，國際禽流感疫情仍屬嚴峻，近期歐洲多國H5N8禽流感仍持續發生；美國今年3月亦發生H7N9高病原及低病原禽流感；另韓國仍持續傳出H5N6及H5N8禽流感疫情，至3月21日止該國已撲殺3千6百77萬隻家禽。該會說明，為防堵H5N6亞型禽流感疫情傳播，同時檢除潛藏的禽流感病毒，該會啟動多項創新防疫作為，包含禁運禁宰、提高撲殺補償費至8成及鴨隻上市前監測等措施，因此，近期在土雞主動通報和肉鴨上市監測，陸續發現到可預期的零星散發案例，此為清除潛藏於產銷環境中病毒必經過程，疫情仍在穩定控制當中。
農委會表示，3月10日花蓮縣1鴨場確診H5N6亞型禽流感，為遏阻疫情擴散，自3月11日起，針對該縣水禽採取移動管制及就地屠宰措施，直到全縣境內水禽抽樣檢測結果為陰性為止。花蓮縣動植物防疫所(花蓮防疫所)已於17日完成境內在養的29場水禽場採樣，送驗結果皆為禽流感陰性。該會補充，若後續無疫情發生，可望於3月26日起解除該縣水禽管制措施，並由花蓮防疫所依程序，持續對案例場周邊禽場進行監控採檢，期能清除花蓮地區的H5N6病毒。
有關臺北市內湖區碧湖公園1死亡鴨隻，3月11日確診H5亞型HPAI核酸陽性䅁之後續情形，農委會說明，臺北市動物保護處後續於公園湖內捕獲與原檢出H5禽流感死鴨同一族群的的1鴨隻，以及周邊的家禽，經採樣送畜衛所檢測，昨日確診禽流感病毒均為陰性，推判11日確診的H5禽流感屬於個案感染，民眾無需擔心，只要掌握3個原則，不接觸、不餵食禽鳥及勤洗手，就可遠離禽流感的威脅。
訊息來源：行政院農業委員會
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