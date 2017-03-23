經典賽檢討 林德福：中職掌世界一級賽中央社 (2017-03-23 10:50)
中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）表現不如預期，教育部體育署檢討失利原因，認為組訓賽分工未整合是原因之一，體育署長林德福（圖）23日表示，未來世界一級賽事由中職負責。中央社記者李晉緯攝 106年3月23日
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