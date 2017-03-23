世界棒球經典賽冠軍戰 波多黎各打者打擊中央社 (2017-03-23 10:50)
世界棒球經典賽冠軍戰波多黎各對地主美國，波多黎各打者站打擊區準備打擊。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年3月23日
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