世越號重見天日中央社 (2017-03-23 10:50)
南韓「世越號」客輪於2014年4月16日沉沒海底後，時隔1073天後，2017年3月23日被打撈出水。（海洋水產部提供）中央社記者姜遠珍首爾傳真 106年3月23日
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