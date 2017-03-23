抗IS 提勒森籲各國出力中央社 (2017-03-23 10:50)
以美國為首組成的抗伊斯蘭國聯盟22日於國務院召開美國總統川普上任以來的首次部長級會議。國務卿提勒森呼籲聯盟各國各盡職責，貢獻心力。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 106年3月23日
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