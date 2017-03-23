監督條例是否聯審？張小月：尊重立院中央社 (2017-03-23 10:50)
陸委會主委張小月（前中）23日說，行政部門希望兩岸協議監督條例順利通過；至於是否進入聯席審查，陸委會持開放態度，尊重立法院看法。中央社記者繆宗翰攝 106年3月23日
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