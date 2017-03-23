Google地圖新增「位置資訊分享」功能中央社 (2017-03-23 10:50)
Google地圖23日宣布將於3月28日陸續推出全新「位置資訊分享」功能，讓Android與iOS使用者可從Google地圖App中分享所在位置給親友，另外也能在導航模式開啟「旅程分享」。（Google提供）中央社記者吳家豪傳真 106年3月23日
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