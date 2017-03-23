前AIT武官獲頒梅花卡中央社 (2017-03-23 10:50)
52歲羅瑞華（Randy Hulme Lawrence）為前AIT美國在台協會擔任首席武官，具備美國陸軍上校身分，曾支援美軍在伊拉克執行反叛任務，也是台美軍售的重要中間聯繫人，更獲得台灣永久居留證「梅花卡」及總統蔡英文頒發的五等雲麾勳章，感謝他對台灣提升國軍及台海防衛實力的功勞。中央社記者朱則瑋攝 106年3月23日
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