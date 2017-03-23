住宅警報器人安心 金門消防局辦抽獎（2）中央社 (2017-03-23 10:50)
金門縣消防局舉辦「家家安裝住警器，人人安心住進去」抽獎活動，凡是縣民在縣轄內居家設置2只以上住警器，就有機會抽獎。中央社記者黃慧敏攝 106年3月23日
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