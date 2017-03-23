清華放心學雲端教室開直播 學習不打烊中央社 (2017-03-23 10:50)
國立清華大學開設「放心學雲端教室」，讓透過繁星推薦、個人申請等管道獲錄取的高三生，可預先修習大學課程，甚至提前取得學分，今年校方首例在網路開直播，讓上課更便利。中央社記者魯鋼駿攝 106年3月23日
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