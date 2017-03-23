日前獲頒「梅花卡」的前AIT陸軍上校羅瑞華（圖），退休後與老婆及3名子女，目前定居台北市；羅瑞華說，台灣是一個對兒童非常友好的地方，美麗的風景更是亞洲的「最佳秘境」，這些因素都是他選擇住在台灣的重要原因之一。中央社記者王揚宇攝 106年3月23日