前AIT官員羅瑞華：台灣是亞洲最佳秘境中央社 (2017-03-23 10:50)
日前獲頒「梅花卡」的前AIT陸軍上校羅瑞華（圖），退休後與老婆及3名子女，目前定居台北市；羅瑞華說，台灣是一個對兒童非常友好的地方，美麗的風景更是亞洲的「最佳秘境」，這些因素都是他選擇住在台灣的重要原因之一。中央社記者王揚宇攝 106年3月23日
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