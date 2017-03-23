住宅警報器人安心 金門消防局辦抽獎（1）中央社 (2017-03-23 10:50)
年前金門縣1場火災，因為警報器發揮功效，將災損降到最低；消防局趁勢舉辦抽獎活動，鼓勵民眾安裝住宅用火災警報器，獎品有IPAD等。活動到5月31日截止。中央社記者黃慧敏攝 106年3月23日
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
淨效濾水壺．電熱濾水壺．濾水壺 brita．brita 濾水壺 3.5L．伊瑪 濾水壺．BRITA 隨身濾水壺．3M WP3000 即淨長效濾水壺．BRITA 馬利拉 2.4L 濾水壺．鉅豪 濾水壺．濾水壺 3M．3M 即淨長效濾水壺 濾心．萊卡濾水壺．BRITA 濾水壺 aluna．BRITA 濾水壺 5L．3m 濾水壺 SP3000．Laica 濾水壺．BRITA 3.5L 濾水壺．科技濾水壺．laica 濾水壺 J703．costco 濾水壺．德國 濾水壺．長效濾水壺．BRITA 濾水壺．濾水壺 濾芯．濾水壺 LAICA．大家源 濾水壺．3M 濾水壺 WP3000．CLASSIC 濾水壺．BRITA 2L 濾水壺．若薇亞 濾水壺
- LINDY 林帝 台灣製 短旋臂式螢幕支架+70cm開孔式支桿 組合
- (B016)TAMRON 16-300mm F3.5-6.3 DiII VC PZD (平輸)
- TOD’S 經典金屬LOGO荔枝紋小牛皮直紋造型斜背郵差包(中-亮
- 英國 KEF V720W 數位hi-fi SoundBar系統
- microlab FC50 白色 2.1 聲道 多媒體喇叭
- DN 華麗璀璨-水鑽蝴蝶結牛皮內增高尖頭鞋_米
- BenQ GL2250 22型 護眼高對比電腦螢幕
- 【伊娜卡】16吋定時桌立扇(ST-1651T) 超值二入組
- BALLY DANYA系列LOGO壓紋荔枝紋牛皮手提/肩背包(煙燻咖-展
- 【Panasonic 國際牌】KX-TGC280TW DECT中文數位無線電話(中
退輔會大樓後側 女子墜落死亡【中廣新聞網】
7年非法吸金172億 心靈導師遭判11年徒刑【NOWnews今日新聞】
台灣情侶喜馬拉雅山區失聯（1）【中央社】
身上僅剩12元 男欲從台中走回屏東老家【中央社】
買衣起衝突 逆子竟撞死父逃逸遭逮【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》