有多項毒品前科的49歲陳姓女子（左）因毒品案遭通緝，跑到高雄市大樹區一處山上墓園附近工寮躲藏，受不了蚊蟲叮咬下山，被巡邏的高雄市政府警察局保安警察大隊警員發現可疑逮獲。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月23日