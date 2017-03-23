情侶喜馬拉雅山區失聯 女為東華休學生中央社 (2017-03-23 10:50)
東華大學學生劉宸君（圖）和男友梁聖岳赴尼泊爾喜馬拉雅山區健行，與家人失聯20天，疑在山區發生狀況。東華大學獲知訊息表示，劉宸君目前休學中，學校將持續與家長保持聯繫。（取自臉書）中央社記者李先鳳傳真 106年3月23日
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