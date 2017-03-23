大甲媽祖走到那裡 App報乎你知中央社 (2017-03-23 10:50)
大甲鎮瀾宮媽祖24日即將起駕，逢甲大學團隊建置「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖」App，提供媽祖鑾轎衛星定位、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務。（逢甲大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 106年3月23日
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