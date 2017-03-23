比利時人不跑銀行 全靠一台小機器搞定中央社 (2017-03-23 10:50)
比利時人不習慣跑銀行，在這裡大家都是透過一台小小讀卡機，在網路銀行上進行各種金融操作。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 106年3月23日
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