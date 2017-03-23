比利時人不跑銀行 靠這台小機器搞定中央社 (2017-03-23 10:50)
在比利時，銀行臨櫃服務不普遍又要收費，民眾想要省時省錢就得上網路銀行，因此最需要的不是存摺而是一台讀卡機。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 106年3月23日
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