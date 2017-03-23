南韓：美以新視角調整對北韓政策中央社 (2017-03-23 10:33)
（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）正在美國訪問的南韓外交部長官尹炳世22日在華盛頓表示，今後美國將以新的視角（new look）調整對北韓的政策，而過程中將大量反映南韓的立場。
南韓聯合新聞通訊社今天報導，為出席由美國國務卿提勒森主持的國際打擊IS反恐聯盟外長會議而訪問美國的尹炳世，於22日在華盛頓接受媒體記者採訪時，作出了上述發言。
尹炳世就美國已開始從「新的視角」著手調整對北韓政策一事表示，川普政府對北韓政策在調整當中，將體現繼續對北韓施壓的各方共識，南韓的立場也將融入其中。
據報導，就「韓國因總統被罷免而在重大外交場合受冷落」的觀點，尹炳世表示，國內局勢幾乎沒有對韓美合作帶來影響，川普政府上任後，雙方高層協商頻率和力度都有所提升。
尹炳世表示，美國高官外訪時，多數首選南韓。在協商過程中，美方聆聽韓方意見，並將其體現在政策之中。
尹炳世指出，美新政府上任2個月來，韓美高層互訪不斷，提勒森訪韓也是其中一環。
報導指出，針對如何因應中國的反薩德（THAAD，終端高空防衛系統）舉措，尹炳世說，各相關部門正與中國溝通，南韓已向中國外交部長王毅表達，希望中國政府採取合理措施，以緩和中國施壓的立場。
尹炳世強調，已向世界貿易組織服務貿易理事會提出中國可能違反世貿組織的規定，今後將根據中國的情況，考慮採取新的因應措施。1060323
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