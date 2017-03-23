（中央社記者張茗喧台北23日電）英國國會附近22日發生攻擊事件，在英國出差的蔡先生驚呼，「我才剛走到隔壁街」，當時路上警笛聲大響、頭上飛過直升機，多名警察喊著「terrorist attack」，指揮民眾快跑。



台灣民眾蔡先生19日出差到英國牛津開會，都到英國了，當然要去看看傳說中的大笨鐘，22日利用空閒時間從牛津搭車到倫敦走走逛逛。



「幾分鐘前我才剛從大笨鐘前離開。」蔡先生接受中央社記者訪問時表示，回想起事發當下，他剛看完大笨鐘散步到隔壁街，就發現沿途警察愈來愈多，但因附近本就有多個管制區，不少警察都配有長槍駐守在此，原不以為意，直到發現幾乎每個路口都有大批警力駐紮，而且警笛響個不停，才讓他心中警鈴大作。



隨後，他遇上多名警察喊著「terrorist attack」（恐怖份子攻擊），指揮人們順著右前方快跑，左邊有危險，但當時還無法掌握是什麼狀況，只能隱約感覺得氣氛相當緊張，無線電裡也不斷傳出緊張的呼叫。



「恐怖攻擊？我沒聽錯吧？」，他心想，同時拚命回想幾分鐘前的狀況，好像沒聽到爆炸聲，也沒看到哪裡有黑煙竄出，他仍摸不著頭緒，此時身旁警車一台接一台呼嘯而過，頭上也看得到直升機，他直覺待在室內比較安全，隨即跑進最近的商店。



他問店員知不知道發生什麼狀況，店員搖頭說不清楚，「但這地方常有事發生」，他原想上網看看究竟發生什麼事，但網路卻遲遲連不上，直到10分鐘後收到台灣家人的簡訊「大笨鐘旁，攻擊，有人死傷，勿近。」



躲了一陣，他見外頭行人神情淡定，沒有逃竄跡象，便小跑步到最近站牌跳上巴士回牛津，結束這趟驚魂之旅，至今回想仍心有餘悸，將於24日上午搭機返台。1060323