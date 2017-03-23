雖然日前美國國土安全部(DHS)曾發布文件，將美墨邊境圍牆的建設案公開招標，但22日墨西哥政府則警告國內廠商，表示雖然法律並未規定，但考慮商譽，呼籲企業不要參與圍牆計畫的競標。

墨西哥經濟部長瓜賈度(Ildefonso Guajardo)說：「我們沒有任何法律依據能阻止公司參與招標，但我相信考慮到您(指公司)的聲譽，不參加競標無疑是有幫助的。」他補充說，並不會為此設下任何制裁法令，但墨西哥人及消費者都會知道該如何評價參與標案的企業，這關乎國家認同。

路透社報導，來自墨西哥，世界上最大的水泥製造商之一的「Cemex」公司則說，他們願意報價，但不會參與任何建築圍牆的計畫，該公司發言人佩雷斯(Jorge Perez)也告訴記者：「我們確定不會參加圍牆的競標過程。」至於被問到除了報價外，是否願意提供建商水泥材料時，佩雷斯則說他不便評論。

除了Cemex外，另外一個照明設備廠「Ecovelocity」似乎有意投標，但墨西哥民眾呼籲消費者和地方政府抵制該廠商，他似乎墨西哥720家廠商中唯一一個在美國政府網站上登記投標的廠商，雖然他們認為得標的機率極低。

墨西哥外交部長比德加賴(Luis Videgaray)17日也說，如果有哪家墨西哥企業從邊境圍牆看到任何商機的話，應該要先確認一下還有沒有良知。