MLB／田中將大好投勝費城人 熱身賽18.2局無失分NOWnews今日新聞 (2017-03-23 10:00)
洋基今天出戰費城人，日籍強投田中將大表現非常出色，先發5.1局僅被費城人敲出3支安打，沒有失掉任何1分，率領球隊7：3獲勝，熱身賽3勝0敗，登板的5場比賽中，在18.2局內沒有掉半分，展現十足的王牌架勢。
為了專心備戰新球季，田中婉拒經典賽日本國家隊的邀請，目前看來是收到不錯的效果，熱身賽18.2局飆出20次三振，僅3次的四壞保送以及1次的觸身球，被打擊率只有1成09的好表現，看來近況調整得相當不錯。
田中18.2局無失分是自2006年來表現第二好的投手，僅次於2014年老虎王牌Justin Verlander的20局無失分，但他還是對自己的表現不滿意，他表示：「我的控球部分還要再加強，投球動作還需要再調整，但是內容我覺得還可以，樂於接受。」
洋基教練Joe Girardi對子弟兵讚譽有嘉，他表示：「今天又表現得相當好，整個春訓是相當出色的，他準備好他自己份內的工作，之後會讓他嘗試更多的局數，他今天的指叉球相當犀利，他真的很棒。」
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