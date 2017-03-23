倫敦恐攻》國會大廈外遭攻擊 英首相梅伊：絕不屈服NOWnews今日新聞 (2017-03-23 10:07)
英國倫敦國會大廈22日驚傳恐怖攻擊造成5人死亡40人受傷，英國首相梅伊(Theresa May)表示，暫時不會調整恐攻防禦等級，也絕對不會屈服。
法新社報導，國會大廈攻擊事件發生後，梅伊立即在當地時間晚上九點召開緊急會議，她以激動但堅定的語氣發表公開談話，怒批發起恐怖攻擊的人相當「病態」，同時讚揚英國警方及其他相關單位英勇救人。
梅伊說，暫時不會調整英國的恐攻防禦等級，將維持在嚴重等級，她並強調英國絕對不會屈服，「任何意圖用暴力來威脅民主價值攻擊，絕對不會得逞」。英國民眾也在臉書上放上倫敦地鐵的圖示，貼文說「我們不害怕」。同樣曾遭恐攻之痛法國巴黎，也將艾菲爾鐵塔熄燈表示哀悼。
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