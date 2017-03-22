推廣箭竹筍 花蓮縣長傅崐萁行動支持農民NOWnews今日新聞 (2017-03-23 10:08)
花蓮縣萬榮鄉公所為推廣箭竹筍，特別前來花蓮縣政府舉辦記者會活動，花蓮縣長傅崐萁、萬榮鄉長張秋美與萬榮鄉代表會主席古明光共同宣傳在地箭竹筍相關產品，傅崐萁更現場訂購2000斤高山箭筍，以具體行動支持農民。
傅崐萁表示，目前正值花蓮箭筍盛產的季節，在此向全國鄉親推薦萬榮鄉天然有機的部落特產，希望大家把握機會品嚐，吃出健康、快樂，也希望萬榮箭筍通路能擴展到全國市場，祝福農民有穩定收入。
萬榮鄉氣候環境適宜，生長的箭筍無汙染、無病蟲害，可直接生食，當地的箭竹更榮獲台北市立木柵動物園指定為熊貓的食材。3月25日萬榮鄉紅葉內溫泉前廣場舉辦「健走暨箭竹筍促銷活動」，現場可泡湯、健康吃箭筍；4月1日至30日於花蓮市重慶市場與吉安鄉好客廣場舉辦「箭竹筍暨農產品促銷展售活動」，活絡在地農業，建立萬榮鄉高山箭筍品牌。
萬榮鄉代表會主席古明光認為，萬榮箭筍含有豐富的纖維質，具有促進新陳代謝的的功效，也可作成各式的創意料理，惟市場尚未拓展。感謝花蓮縣政府與農會的輔導及支持，為萬榮鄉的有機農產提供更多附加價值和多元的促銷方式。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
淨效濾水壺．電熱濾水壺．濾水壺 brita．brita 濾水壺 3.5L．伊瑪 濾水壺．BRITA 隨身濾水壺．3M WP3000 即淨長效濾水壺．BRITA 馬利拉 2.4L 濾水壺．鉅豪 濾水壺．濾水壺 3M．3M 即淨長效濾水壺 濾心．萊卡濾水壺．BRITA 濾水壺 aluna．BRITA 濾水壺 5L．3m 濾水壺 SP3000．Laica 濾水壺．BRITA 3.5L 濾水壺．科技濾水壺．laica 濾水壺 J703．costco 濾水壺．德國 濾水壺．長效濾水壺．BRITA 濾水壺．濾水壺 濾芯．濾水壺 LAICA．大家源 濾水壺．3M 濾水壺 WP3000．CLASSIC 濾水壺．BRITA 2L 濾水壺．若薇亞 濾水壺
- AOC I960SRDA 19型 IPS 節能電腦螢幕
- 抗寒★贈暖蛋【Seagate】新黑鑽 2TB USB3.0 2.5吋行動硬碟(S
- 【日立HITACHI】日本原裝。11.5kg擺動式溫水尼加拉飛瀑滾筒
- BURBERRY 經典HOUSE格紋斜紋系列牛皮飾邊暗釦雙折短夾(焦糖
- 【A-LUXE 亞立詩】18K金 經典百搭鑽石線戒
- 【NIKE】Mamba Instinct EP 運動 男鞋 籃球鞋 低筒 曼巴蛇
- 【HERMES】Brides de Gala條紋腰帶造型Twilly絲巾/領結(綠X
- 【BALENCIAGA】巴黎世家Mini City金釦鱷魚紋小牛皮機車包(
- LONGCHAMP 經典Roseau Box系列漆皮拉鍊手拿長夾(西洋杉藍)
- 「日本Mother Garden 」野草莓收銀機檯
退輔會大樓後側 女子墜落死亡【中廣新聞網】
7年非法吸金172億 心靈導師遭判11年徒刑【NOWnews今日新聞】
台灣情侶喜馬拉雅山區失聯（1）【中央社】
身上僅剩12元 男欲從台中走回屏東老家【中央社】
買衣起衝突 逆子竟撞死父逃逸遭逮【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》