▲花蓮縣長傅崐萁親自出席活動，訂購2000斤的箭竹筍支持農民的辛勞 。（圖／記者鄭志宏攝,2017.03.22）

花蓮縣萬榮鄉公所為推廣箭竹筍，特別前來花蓮縣政府舉辦記者會活動，花蓮縣長傅崐萁、萬榮鄉長張秋美與萬榮鄉代表會主席古明光共同宣傳在地箭竹筍相關產品，傅崐萁更現場訂購2000斤高山箭筍，以具體行動支持農民。

傅崐萁表示，目前正值花蓮箭筍盛產的季節，在此向全國鄉親推薦萬榮鄉天然有機的部落特產，希望大家把握機會品嚐，吃出健康、快樂，也希望萬榮箭筍通路能擴展到全國市場，祝福農民有穩定收入。

萬榮鄉氣候環境適宜，生長的箭筍無汙染、無病蟲害，可直接生食，當地的箭竹更榮獲台北市立木柵動物園指定為熊貓的食材。3月25日萬榮鄉紅葉內溫泉前廣場舉辦「健走暨箭竹筍促銷活動」，現場可泡湯、健康吃箭筍；4月1日至30日於花蓮市重慶市場與吉安鄉好客廣場舉辦「箭竹筍暨農產品促銷展售活動」，活絡在地農業，建立萬榮鄉高山箭筍品牌。

萬榮鄉代表會主席古明光認為，萬榮箭筍含有豐富的纖維質，具有促進新陳代謝的的功效，也可作成各式的創意料理，惟市場尚未拓展。感謝花蓮縣政府與農會的輔導及支持，為萬榮鄉的有機農產提供更多附加價值和多元的促銷方式。

▲箭竹筍創意料理，營養又美觀，目前正被廣泛的推廣 。（圖／記者鄭志宏攝,2017.03.22）

▲外觀酷似淡水阿給的料理，內餡都是用箭竹筍做成，口感相當特別 。（圖／記者鄭志宏攝,2017.03.22）