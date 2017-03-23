第四屆世界棒球經典賽日本隊以1:2輸給美國止步四強賽，放眼2020年東京奧運以及2021年第五屆經典賽，目前日本隊新總教練以原辰德最有可能接任。

原辰德曾在2009年經典賽率領日本拿到2連霸，並且目前傳出，日本隊可能會召集名將野茂英雄擔任投手教練，而打擊教練也有可能邀請「安打之神」鈴木一朗出馬，希望為日本隊再次貢獻勝利。

但一朗目前還是現役選手，要請他擔任打擊教練還有一定的難度，即便如此，也讓人看到日本隊想組成最強隊伍的決心。