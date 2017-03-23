第四屆世界棒球經典賽冠軍戰，美國跟波多黎各再次展開激戰，結果3局上美國隊Jonathan Lucroy先靠保送上壘，二壘手Ian Kinsler敲出中外野全壘打，一口氣灌進2分，目前美國隊以2:0領先波多黎各。

波國先發投手為大都會隊Seth Lugo，美國隊則是由藍鳥隊Marcus Stroman先發主投。