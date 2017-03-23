[環球網報導 記者 郭鵬飛]當地時間22日晚，英國議會大廈附近發生恐怖襲擊，震動全英。在第一批趕赴事發現場實施救援的人員當中有這麼一個人，他不是醫生，也非警察，身著西裝制服格外顯眼——托比亞斯·埃爾伍德（Tobias Ellwood），這位五年前剛剛結束軍旅生涯，走向政壇的保守黨年輕議員因勇敢地為威斯敏斯特恐襲案受害者提供急救，一夜間成為國民英雄。

圖片顯示，埃爾伍德被一群警察和救護人員包圍，他蹲在地上正在對一名受害者實施胸外按壓。目擊者稱，埃爾伍德救得正是在襲擊中不幸遇難的警察凱斯· 帕爾默（Keith Palmer），埃爾伍德曾一度對其進行人工呼吸。

就在離埃爾伍德救人地點不遠處，也有一名遇害者在接受救助。

埃爾伍德在進入政壇之前，曾在英國軍隊里服役五年，擁有上尉軍銜。

遺憾的是，這樣的恐怖襲擊已經不是第一次影響他的生活。埃爾伍德的哥哥瓊·埃爾伍德，在2002年巴厘島爆炸案中喪生。

埃爾伍德的英勇事迹開始在英國國內廣為傳頌，他的同事及英國民眾紛紛為其點讚：