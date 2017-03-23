「社工雙十．活力滿百」 桃園市106年度社工日系列活動登場大成報 (2017-03-23 09:34)
桃園市長鄭文燦3/22日下午於市府大廳，出席「社工雙十、活力滿百」桃園市106年度社工日系列活動記者會，鄭市長表示，為感謝社工平日辛勞並慶祝社工日，市府今（106）年辦理績優社工暨社政人員表揚、跨世代社工沙龍、社工專業策展及國際研討會等系列活動，期勉社會工作人員能以「溫暖的心、冷靜的腦」，發揮同理心，也冷靜評估個案需求，提供各式溫暖輔導，將資源送到社會上需要的角落。
鄭市長表示，《社會工作師法》於1997年4月2日公布實施，因此4月2日訂為社工日，距今屆滿20周年；而社會工作師的鼻祖Mary Richmond於1917年發表《社會診斷》專書，提出社會工作概念，推廣社會工程，實行青少年犯罪防治、脫貧計畫等，經過100年來的發展，讓社會工作成為專門領域，基於兩點原因，今年社工日主題訂為「社工雙十、活力滿百」。
鄭市長說明，社會工作日漸專業化及多元化，市府支持社會工作發展，包括：升格前桃園社工專職人員僅731位，市府上任後大力增補人員，截至105年底已增至1,498位，其中496位社工於市府社會局服務。此外，社會工作內容廣泛，包括身障、兒少、婦女、老人以及長期照顧等面向，市府也依社會工作風險等級，每人每月發放1,000至2,000元的風險工作補助費，105年計補助283人，合計發放624萬8,940元；針對未來執行居家長期照顧的長照人員，也會研議納為補助對象，將風險工作補助費常態化，支持社會工作的專業性。
鄭文燦指出，為協助未達法定中低收入戶標準的「新貧」和「近貧」家庭，市府推動國小弱勢學生免費營養早餐，除以低收入戶、中低收入戶為對象，也由學校導師實際訪查認定，以協助弱勢家庭遭逢家長突然生病、失業或重大變故等因素，在資格認定上，提供更多彈性。
鄭市長強調，現今社會工作的挑戰在於，當弱勢與否的界線不明確時，如何將資源適當送至社會所需要的地方；在法定中低收入戶標準無法涵蓋之處，透過社工關懷給予必要支持，發掘社會上更多需要服務的角落，這也是社會工作的重要價值。
社會局長古梓龍表示，今年的社工日表揚活動，市府遴選出包含「潛力新秀獎」、「卓越貢獻獎」、「傑出領導獎」共25名績優社工人員，同時結合桃園市首屆績優社政人員「績優服務類」、「熱誠新秀類」共10名績優社政人員，3月25日在龍潭小人國頒獎，希望鼓勵社工同仁。
(圖／「社工雙十、活力滿百」桃園市106年度社工日系列活動記者會3/22在市府舉行，鄭市長期勉社會工作人員能以「溫暖的心、冷靜的腦」，發揮同理心，也冷靜評估個案需求，提供各式溫暖輔導，將資源送到社會上需要的角落。)
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