【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】以「生命的力量」為主題，坤泰文教基金會與IC之音•竹科廣播連續第六年舉辦「坤泰盃攝影圖文徵選」，即日起至4月14日徵件，坤泰文教基金會指出，這項徵選活動，邀請全台國小三年級到高中職的同學，透過鏡頭，記錄生命蓬勃堅強的力量，並用文字訴說每張照片背後精彩的故事，「每個人的生活周遭，都充滿可貴的生命，讓我們一起把它們影像化！」坤泰文教基金會指出，「攝影」可以陶冶心靈、讓人感到溫暖；也可以震懾人心、讓人省思。由坤泰文教基金會從2012年開始推出培養孩子們創意的活動—「坤泰盃攝影圖文徵選」，邀請小學到高中職學生用手邊的相機或手機，捕捉美好的畫面。從2012年至2016年，共徵得超過5800份攝影作品。去年更在新竹市遠東巨城購物中心舉辦頒獎典禮、得獎攝影展及五週年回顧展，讓更多民眾看見學生的創意與能力。據表示，今年以「生命的力量」為主題，鼓勵學生們拍攝生活周圍的生命（300萬畫素以上，10Mb 以下，.jpg 檔），書寫200字以內的文字，訴說精彩的故事。徵件對象分高中、國中、國小高年級、國小中年級四組，獲選獎金從500到5000元不等。主辦單位將邀請攝影與相關專業人士組成評審團。各組選出前三名、優選五名和佳作十名參與展覽，合計72 組，5月5日於活動官方網站公布獲選名單。坤泰文教基金會指出，特別鼓勵學校老師帶領學生參與，以「生命的力量」主題作為班級活動教案，鼓勵學生養成記錄生活的好習慣。同一指導老師的作品視為團體報名，30件作品以上贈送寶可夢行動電源乙顆，送完為止。█「2017坤泰盃攝影圖文徵選」報名及活動詳情：1.官網：www.kuentai.org.tw/photo20172.坤泰盃攝影圖文徵選Facebook粉絲團：www.facebook.com/kuentaiphoto。(圖／「坤泰盃攝影圖文徵選」，即日起至4月14日徵件，邀請全台國小三年級到高中職的同學，透過鏡頭，記錄生命蓬勃堅強的力量，用文字訴說每張照片背後精彩的故事，「每個人的生活周遭，都充滿可貴的生命，讓我們一起把它們影像化！」)