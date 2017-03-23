（中央社記者吳家豪台北2017年3月23日電）一年一度大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將登場，台灣大哥大特別安排遶境路線上的43家門市，提供瓶水、扇子及免費充電等服務，消費滿千還可「搖轎」擲筊抽7-ELEVEN禮券100元。



同時，台灣大（3045）全台近900家門市更盛大舉辦大甲媽擲筊祈福活動，現場再加碼送大甲鎮瀾宮授權的媽祖、千里眼、順風耳等貼紙，把媽祖加持的貼紙貼在手機上，將可「保平安」。



大甲媽祖遶境是國內重要宗教盛事，每年都吸引上萬信眾跟隨大甲媽全程遶境，今年遶境活動從3月24日到4月2日為期10天。



為了體恤信眾徒步辛勞，台灣大貼心安排43家在大甲媽遶境路線上的門市，從24日起提供所有信眾瓶水、扇子及免費充電等應援服務，讓信眾遶境時，不用擔心手機沒電或沿路沒水喝。



台灣大提醒信眾，喝完水的瓶子，千萬不要任意丟棄，凡是憑標註大甲媽的回收水瓶，在全省myfone門市申辦資費專案並選搭2017限定版iPhone 6時，可立即現折500元，還有機會抽全景相機（全省限量5台），媽祖加持客製化包膜可享89折。



另外，大甲媽遶境期間，在沿線43家台灣大門市裡，還特別訂製了一座可愛的擲筊「搖轎」，信眾只要在這43家門市消費，即可「搖轎」試手氣。



為配合全台瘋媽祖，台灣大近900家門市也一同舉辦大甲媽擲筊祈福活動，民眾前往門市消費，就送鎮瀾宮授權的媽祖、千里眼、順風耳、報馬仔等貼紙，還可再參加消費滿千擲筊送禮活動，贈禮包括7-ELEVEN禮券100元或手機運動臂套等。