大甲媽遶境 台灣大43門市應援信眾中央社 (2017-03-23 10:09)
（中央社記者吳家豪台北2017年3月23日電）一年一度大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將登場，台灣大哥大特別安排遶境路線上的43家門市，提供瓶水、扇子及免費充電等服務，消費滿千還可「搖轎」擲筊抽7-ELEVEN禮券100元。
同時，台灣大（3045）全台近900家門市更盛大舉辦大甲媽擲筊祈福活動，現場再加碼送大甲鎮瀾宮授權的媽祖、千里眼、順風耳等貼紙，把媽祖加持的貼紙貼在手機上，將可「保平安」。
大甲媽祖遶境是國內重要宗教盛事，每年都吸引上萬信眾跟隨大甲媽全程遶境，今年遶境活動從3月24日到4月2日為期10天。
為了體恤信眾徒步辛勞，台灣大貼心安排43家在大甲媽遶境路線上的門市，從24日起提供所有信眾瓶水、扇子及免費充電等應援服務，讓信眾遶境時，不用擔心手機沒電或沿路沒水喝。
台灣大提醒信眾，喝完水的瓶子，千萬不要任意丟棄，凡是憑標註大甲媽的回收水瓶，在全省myfone門市申辦資費專案並選搭2017限定版iPhone 6時，可立即現折500元，還有機會抽全景相機（全省限量5台），媽祖加持客製化包膜可享89折。
另外，大甲媽遶境期間，在沿線43家台灣大門市裡，還特別訂製了一座可愛的擲筊「搖轎」，信眾只要在這43家門市消費，即可「搖轎」試手氣。
為配合全台瘋媽祖，台灣大近900家門市也一同舉辦大甲媽擲筊祈福活動，民眾前往門市消費，就送鎮瀾宮授權的媽祖、千里眼、順風耳、報馬仔等貼紙，還可再參加消費滿千擲筊送禮活動，贈禮包括7-ELEVEN禮券100元或手機運動臂套等。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
4吋 手機皮套．pro 手機 皮套．LG G3 手機皮套．手機 皮套 e3．A5C 手機 皮套．benq 手機 皮套．asus padfone 2 手機皮套．Acer 手機 皮套．i909 手機皮套．紅米 手機 皮套．手機皮套專賣店．7吋 手機 皮套．COSE 橫式手機皮套．x2 手機皮套．3C 手機 皮套．手機皮套 S7270．手機皮套 htc．手機 皮套．富可視 手機 皮套．LG g2 手機皮套．i6 手機皮套．asus 手機皮套．紅米 note 手機 皮套．a6s 手機 皮套．5吋 手機 皮套．手機 皮套 6吋．5吋 手機皮套．手機 皮套 專賣店．LG 手機 皮套．HTC Butterfly 手機皮套
你若知道人類祖先多殘忍，你就明白人類現在有多孤獨【北京新浪網】
玻璃茶幾上吃"方便火鍋" 一厘米厚桌面被炸裂【北京新浪網】
國美一店長強迫員工撕人民幣被罰款1000元【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》